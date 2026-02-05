"Это лучший воспитанник "Зенита". Созин высказался об игроке, который переходит в ЦСКА

Про Козлова всегда говорили - это лучший воспитанник "Зенита" наших дней.Нацеленный на ворота, атакующий, умный футболист - это то, что нужно ЦСКА. Главное - давать ему играть, - передаёт слова Созина "Чемпионат".
В текущем сезоне РПЛ 21-летний полузащитник провёл 10 матчей без результативных действий. В Кубке России Козлов сыграл восемь встреч, забил пять мячей и оформил четыре ассиста.
ЦСКА после 18 туров занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 36 очков. "Краснодар" лидирует в чемпионате с 40 очками.