Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
2 - 0 2 0
ЧелябинскЗавершен
Динамо Мх
3 - 0 3 0
АтырауЗавершен
Сочи
2 - 2 2 2
ФакелЗавершен
Локомотив
3 - 2 3 2
УралЗавершен
Акрон
3 - 1 3 1
Чжецзян ПрофешнлЗавершен
Балтика
0 - 0 0 0
ОрдабасыЗавершен

"Это лучший воспитанник "Зенита". Созин высказался об игроке, который переходит в ЦСКА

Андрей Созин прокомментировал возможный переход Данилы Козлова из "Краснодара" в ЦСКА, назвав полузащитника готовым усилением для армейцев.
Фото: ФК "Краснодар"
Эксперт отметил, что Козлов давно считается одним из самых перспективных российских игроков своего поколения, а его стиль полностью подходит ЦСКА.

Про Козлова всегда говорили - это лучший воспитанник "Зенита" наших дней.
Нацеленный на ворота, атакующий, умный футболист - это то, что нужно ЦСКА. Главное - давать ему играть, - передаёт слова Созина "Чемпионат".

В текущем сезоне РПЛ 21-летний полузащитник провёл 10 матчей без результативных действий. В Кубке России Козлов сыграл восемь встреч, забил пять мячей и оформил четыре ассиста.

ЦСКА после 18 туров занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 36 очков. "Краснодар" лидирует в чемпионате с 40 очками.

