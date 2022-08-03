"Есть ли у "Зенита" конкуренты в чемпионате? Я их не вижу", - цитирует Файзулина "РБ Спорт".
После трех туров РПЛ "Зенит" возглавляет турнирную таблицу чемпионата. В активе команды Сергея Семака семь очков после разгромных побед над "Локомотивом" (5:0), "Крыльями Советов" (3:0) и ничьей с "Химками" (1:1). Столько же очков у "Спартака" и ЦСКА, но московские команды уступают питерцам по разнице забитых и пропущенных мячей.
В четвертом туре сине-бело-голубые в гостях сыграют с "Ахматом". Встреча состоится в ближайшую субботу, 6 августа. Стартовый свисток матча прозвучит в 20:00 по московскому времени.
Файзулин: конкуренты "Зенита" в чемпионате? Я их не вижу
Экс-полузащитник "Зенита" Виктор Файзулин заявил, что не видит для бывшей команды конкурентов в борьбе за чемпионство.
Фото: ФК "Зенит"