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Лепсая - об отъезде Варелы: его агент решил надавить на "Динамо" и перегнул палку. Переблефовал

Экс-директор ФНЛ по развитию Тимур Лепсая высказался об уходе из "Динамо" уругвайского правого защитника Гильермо Варелы.
Фото: ФК "Динамо"
- На мой взгляд, во всём виноват его агент Пабло Бентанкур. ...Заручившись согласием "Фламенго", пришел к руководителям "Динамо" и заявил: "Удвойте моему клиенту зарплату, либо он уедет в Бразилию". Те были готовы вступить в переговоры. Но Бентанкур решил надавить - и перегнул палку. Подумал, что исчезновение защитника с базы перед ответственной игрой заставит клуб встрепенуться, Варелу сразу завалят деньгами. План провалился. Бентанкур переблефовал. "Динамо" не стало поддаваться на шантаж, и Вареле пришлось паковать чемоданы, - передает слова Лепсая "СЭ".

Ранее стало известно, что перед матчем 2 тура Российской премьер-лиги "Динамо" - "Торпедо" (4:0) правый защитник бело-голубых Гильермо Варела тайно покинул расположение команды, после чего на связь с руководством клуба вышел его агент. В результате футболист в одностороннем порядке приостановил действие контракта с "Динамо" на срок до 30 июня 2023 года, покинул Российскую Федерацию и заключил временное соглашение с бразильским "Фламенго". Руководство бело-голубых выразило протест в официальном заявлении и, по появившейся информации, оштрафовало Варелу в размере месячной зарплаты за самовольный пропуск календарного матча чемпионата страны.


Динамо Фламенго Варела Лепсая
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