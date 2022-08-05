- Мы общались на "ты", при команде я обращался к ним по имени и отчеству, но это больше с юмором было. Если надо мной стоит человек, даже если он на год меня старше, субординацию надо соблюдать. Кроме меня в команде были Алан Дзагоев, Жора Щенников, Кирилл Набабкин, но Березуцкие в равной степени общались со всеми игроками. До поры до времени мы все вместе делали хорошую работу, но потом, чего греха таить, все вместе провалились, - передает слова Акинфеева Matchtv.ru.
В июне 2021 года главным тренером ЦСКА был назначен 38-летний на тот момент экс-защитник "армейцев" Алексей Березуцкий, в январе 2022 года в тренерский штаб Березуцкого вошел также его брат-близнец Василий. В годы игровой карьеры братья Березуцкие выступали за красно-синих вместе с голкипером Игорем Акинфеевым, полузащитником Аланом Дзагоевым, защитниками Георгием Щенниковым и Кириллом Набабкиным. Под их руководством ЦСКА в сезоне-2021/2022 занял пятое место в Российской премьер-лиге с 50 набранными очками, в июне 2022 года штаб Березуцких был отправлен в отставку, пост главного тренера занял экс-наставник "Сочи" Владимир Федотов.
Акинфеев: мы с Березуцкими делали хорошую работу, но потом все вместе провалились
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о периоде работы под руководством братьев Березуцких.
Фото: "Чемпионат"