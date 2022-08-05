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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Урал
15:00
СпартакНе начат
П1 4.8X 3.9П2 1.68
ЦСКА
17:30
ФакелНе начат
П1 1.55X 4.5П2 5.8
Ахмат
20:00
ЗенитНе начат
П1 5.4X 4.3П2 1.62
Краснодар
20:00
ЛокомотивНе начат
П1 2.34X 3.55П2 3

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Енисей
2 - 1 2 1
ВелесЗавершен
СКА-Хабаровск
18:00
АкронНе начат
П1 2.15X 3.35П2 3.4

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Фулхэм
0 - 0 0 0
Ливерпуль1 тайм
П1 7.75X 4.3П2 1.42
Тоттенхэм
17:00
СаутгемптонНе начат
П1 1.35X 5.4П2 8.6
Борнмут
17:00
Астон ВиллаНе начат
П1 3.95X 3.5П2 2
Ньюкасл
17:00
Ноттингем ФорестНе начат
П1 1.68X 3.85П2 5.4
Лидс
17:00
ВулверхэмптонНе начат
П1 2.46X 3.35П2 3
Эвертон
19:30
ЧелсиНе начат
П1 6.4X 4П2 1.58

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Бохум
16:30
МайнцНе начат
П1 3.35X 3.45П2 2.21
Боруссия М
16:30
ХоффенхаймНе начат
П1 2.1X 4П2 3.2
Унион
16:30
ГертаНе начат
П1 1.85X 3.65П2 4.4
Вольфсбург
16:30
ВердерНе начат
П1 2.1X 3.65П2 3.45
Аугсбург
16:30
ФрайбургНе начат
П1 3.5X 3.55П2 2.11
Боруссия Д
19:30
БайерНе начат
П1 2.01X 4.1П2 3.35

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Страсбург
18:00
МонакоНе начат
П1 2.65X 3.25П2 2.8
Клермон
22:00
ПСЖНе начат
П1 9.4X 6.2П2 1.29
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Г. Иванов - об Оздоеве: предложили больше денег - поехал в Турцию. Вместо возможности быть звездой в "Урале"

Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал переход полузащитника Магомеда Оздоева в турецкий клуб "Фатих Карагюмрюк".
Фото: ФК "Зенит"
- Мы разговаривали с Магомедом. Но что делать, если у парня есть возможность заработать больше? Он выбрал заработок вместо возможности быть звездой в "Урале". Предложили больше денег – и он поехал в Турцию. Вот и всё, – передает слова Иванова Matchtv.ru.

Ранее стало известно, что российский полузащитник Магомед Оздоев подписал двухлетний контракт с клубом турецкой Суперлиги "Фатих Карагюмрюк", главным тренером которого является 43-летний экс-полузащитник сборной Италии Андреа Пирло. До этого появлялась информация о контактах покинувшего "Зенит" Оздоева с руководством "Урала".


Урал Фатих Карагюмрюк Оздоев Иванов Г
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