- Мы разговаривали с Магомедом. Но что делать, если у парня есть возможность заработать больше? Он выбрал заработок вместо возможности быть звездой в "Урале". Предложили больше денег – и он поехал в Турцию. Вот и всё, – передает слова Иванова Matchtv.ru.
Ранее стало известно, что российский полузащитник Магомед Оздоев подписал двухлетний контракт с клубом турецкой Суперлиги "Фатих Карагюмрюк", главным тренером которого является 43-летний экс-полузащитник сборной Италии Андреа Пирло. До этого появлялась информация о контактах покинувшего "Зенит" Оздоева с руководством "Урала".
Г. Иванов - об Оздоеве: предложили больше денег - поехал в Турцию. Вместо возможности быть звездой в "Урале"
Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал переход полузащитника Магомеда Оздоева в турецкий клуб "Фатих Карагюмрюк".
Фото: ФК "Зенит"