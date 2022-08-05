"Мы поздравляем Джордана с переходом в "Шальке"... Пост "Спартака" в соцсетях про агента 007? Это была шутка, все посмеялись. Травить игрока? Это не травить, это подколка, поверьте, он знает почему. Пусть у него все будет хорошо. Вы меня провоцируете, чтобы я гадости про Ларссона рассказал. Есть много, что рассказать, но мы оставим это в секрете", - цитирует Зеленова "СЭ".
"Шальке" объявил о подписании контракта с Джорданом Ларссоном днем ранее. Этим летом шведский нападающий договорился со "Спартаком" о расторжении контракта. Вторую часть минувшего сезона футболист провел в шведском "АИКе" - он приостановил контракт со столичным коллективом.
"Спартак" сегодня в Екатеринбурге сыграет с "Уралом" в рамках 4-го тура Российской Премьер-лиги. Подопечные Гильермо Абаскаля набрали 7 очков в предыдущих трех встречах и вышли на третье место в чемпионате, уступая "Зениту" в разнице забитых и пропущенных мячей.
"Есть много, что рассказать". В "Спартаке" отреагировали на переход Ларссона в "Шальке"
Глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов высказался о переходе экс-форварда красно-белых Джордана Ларссона в "Шальке".
Фото: РПЛ