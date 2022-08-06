"Если диагноз подтвердится, то надо будет оперировать. Восстановление займет около 3-х месяцев. Это очень серьезная травма. Да, восстановиться после этого будет очень трудно", — цитирует врача "СЭ".
Мозес получил повреждение на 33-й минуте игры 4-го тура РПЛ с "Уралом" - его унесли на носилках. Позднее в СМИ появилась информация, что у нигерийского полузащитника может быть диагностирован разрыв ахиллова сухожилия, в таком случае на восстановление может уйти до 4-х месяцев.
"Восстановиться после этого очень трудно". Экс-врач "Спартака" оценил серьезность вероятной травмы Мозеса
Экс-врач "Спартака" Лю Хуншен поделился мнением о серьезности травмы полузащитника красно-белых Виктора Мозеса, которую он получил в матче с "Уралом".
Фото: ФК "Спартак"