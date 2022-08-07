Напомним, игра в Грозном завершилась со счетом 0:0.
"Глобальных выводов после ничьей "Зенита" в Грозном делать рано, но отмечу, что зенитовские бразильцы в гостях играют не так, как дома. На своем поле, при болельщиках в тепличных условиях они действуют иначе, а тут при плотной опеке им пришлось непросто. Еще первый матч с "Химками" показал, что если "Зенит" не играет на максимуме, у него начинаются проблемы", - сказал Орлов.
"Зенит" не смог одержать победу над грозненским "Ахматом" в 4-м туре Российской Премьер-лиги и отпустил вперед "Спартак" с ЦСКА в турнирной таблице – на счету обоих столичных коллективов по 10 очков, тогда как в активе питерцев – 8. Для петербуржцев это был второй гостевой матч в сезоне-2022/23. В 1-м туре РПЛ подопечные Сергея Семака сыграли вничью с "Химками" (1:1).
13 августа "Зенит" примет на своем поле ЦСКА, встреча начнется в 17:00 по московскому времени. 21 августа сине-бело-голубые также дома примут "Торпедо".
Источник: Матч ТВ
Орлов - о ничьей с "Ахматом": зенитовские бразильцы в гостях играют не так, как дома
Известный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал результат матча "Ахмат" - "Зенит" в рамках 4-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Фото: ФК "Зенит"