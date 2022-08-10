По данным источника, футболист согласен на понижение зарплаты ради трансфера в подмосковный коллектив. В действующем контракте игрока с красно-белыми прописана сумма годового оклада в размере примерно 600 тысяч евро.
Ранее в СМИ появилась информация, что 21-летний полузащитник не намерен соглашаться на понижение оклада. Сообщалось, что это осложняло переговоры с претендентами на игрока.
Урунов стал игроком "Спартака" летом 2020 года – он перешел из "Уфы".
Источник: Eurostavka
СМИ: Урунов готов снизить требования по зарплате ради перехода в "Химки"
Полузащитник "Спартака" Остон Урунов может пополнить состав "Химок".
Фото: РПЛ