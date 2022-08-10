- Антон недавно в команде, надо сначала себя зарекомендовать - это нормальное явление. Не вижу никаких предпосылок к тому, что он не будет в "Спартаке" играть. Конечно, будет! Там много качественных футболистов, Антон попал из комфортной среды в более конкурентную. Это будет только способствовать его прогрессу, - передает слова Ларина "Чемпионат".
26-летний атакующий полузащитник московского "Спартака" Антон Зиньковский является воспитанником футбольной академии "Чертаново", которую ранее возглавлял Николай Ларин. В июле 2022 года вингер перешел из самарских "Крыльев Советов" в московский "Спартак", сумма трансферной компенсации составила 3,2 миллиона евро. В текущем сезоне Зиньковский принял участие в 5 матчах за красно-белых во всех турнирах и пока не отметился результативными действиями.
Ларин: конечно, Зиньковский будет играть в "Спартаке"! Более конкурентная среда поспособствует его прогрессу
Экс-генеральный директор академии "Чертаново" Николай Ларин высказался о перспективах атакующего полузащитника Антона Зиньковского в московском "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"