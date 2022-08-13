- Это качественный игрок, который хорошо адаптировался к чемпионату России. Поверьте, для нашего чемпионата это топ-форвард. И как он проявлял себя в прошлом сезоне в "Сочи", у него есть все шансы прибавить в "Зените". В новой команде атакующий потенциал намного выше и его результативность может улучшиться, - передают слова Алдонина "Известия".
25-летний колумбийский нападающий Матео Кассьерра перешел в "Зенит" из "Сочи" летом 2022 года, сумма трансферной компенсации составила 4,5 миллиона евро. В прошлом сезоне в составе "барсов" футболист сыграл 23 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 6 результативных передач. За сине-бело-голубых в текущем сезоне Кассьерра провел 5 матчей во всех турнирах, отличившись 1 голом и 1 ассистом.
Алдонин: у Кассьерры есть все шансы прибавить в "Зените". Для РПЛ это топ-форвард
Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался о перспективах колумбийского нападающего "Зенита" Матео Кассьерры.
Фото: ФК "Сочи"