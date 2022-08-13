Как сообщает источник, сделка уже практически завершена. Данил Степанов подпишет с "Сочи" контракт на 4 года.
Данил Степанов является воспитанником академии "Рубина". Летом прошлого года казанцы отпустили Степанова в аренду в "Арсенал". В январе туляки оформили полноценный трансфер защитника.
В прошедшем сезоне Степанов провел 28 матчей в РПЛ, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 2 млн евро.
Источник: Metaratings
Источник: защитник "Арсенала" Степанов подпишет четырехлетний контракт с "Сочи"
Защитник "Арсенала" Данил Степанов близок к переходу в "Сочи".
Фото: РПЛ