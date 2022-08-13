"Думаю, "Зенит" выкупит Мантуана. Гол в ворота ЦСКА — просто потрясающий. Меня не удивило, что Густаво так сыграл, потому что он топ", - цитирует агента "Чемпионат".
Напомним, Густаво Мантуан перебрался в "Зенит" в летнее межсезонье на правах аренды из "Коринтианса". Он, как голкипер Иван Куарезма, стал частью сделки по обратной аренде форварда сине-бело-голубых Юри Алберто.
"Зенит" на своем поле переиграл ЦСКА в рамках 5-го тура РПЛ. Густаво Мантуан появился на поле на 76-й минуте при счете 1:1. Этот матч стал дебютным для полузащитника за петербуржцев. Менее чем через 10 минут бразилец пробил точно в нижний угол ворот ударом из-за штрафной и принес сине-бело-голубым победу.
Агент Мантуана: думаю, "Зенит" выкупит Густаво. Его гол в ворота ЦСКА - просто потрясающий
Агент Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника "Зенита" Густаво Мантуана, арендованного из "Коринтианса", оценил игру своего клиента в матче с ЦСКА.
Фото: ФК "Зенит"