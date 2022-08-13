"В определенный момент счет был ничейным, у нас были шансы на то, чтобы забить второй мяч, но, к сожалению, в концовке это удалось "Зениту"…
Во втором тайме мы были лучше как команда и показали это на поле. Могли забить второй мяч, но порой так бывает в футболе, и ты не используешь моменты", - цитирует хавбека ТАСС.
Днем ранее ЦСКА сыграл с "Зенитом" в Санкт-Петербурге в рамках 5-го тура Российской Премьер-лиги. Подопечные Владимира Федотова пропустили в добавленное к первому тайму время, затем сравняли счет и могли выйти вперед, но второй гол красно-синих отменили из-за офсайда. В результате незадолго до окончания встречи второй мяч в ворота москвичей забил полузащитник Густаво Мантуан – это его первый гол в качестве игрока питерцев. Подопечные Сергея Семака одержали победу (2:1) и вернули себе лидерство в чемпионате.
Зделар – о поражении от "Зенита": во втором тайме ЦСКА был лучше как команда
Скриншот эфира телеканала "Матч Премьер"