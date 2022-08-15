Ранее СМИ сообщили, что петербургский клуб направил официальное предложение "Маккаби". Сообщается, что сине-бело-голубые готовы заплатить за футболиста 4 млн евро. Израильтяне просят 6 млн евро.
"В соответствии с политикой клуба мы не можем говорить о слухах и домыслах различных СМИ", - заявили в пресс-службе клуба "СЭ".
Атакующий полузащитник Оскар Глух в общей сложности за тель-авивский "Маккаби" провел 13 матчей, в которых забил 3 гола. Контракт 18-летнего футболиста с израильским клубом рассчитан до лета 2024 года, портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тыс евро.
На счету Глуха 2 матча в составе молодежной сборной Израиля.
СМИ: "Зенит" предложил 4 млн евро за полузащитника молодежной сборной Израиля
В "Маккаби" прокомментировали слухи об интересе "Зенита" к Глуху
Тель-авивский "Маккаби" прокомментировал информацию о возможном переходе атакующего полузащитника Оскара Глуха в "Зенит".
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