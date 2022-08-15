"Это футбол. Нам довели до сведения. Смена тренера. Все отнеслись с пониманием. Профессионально, это наша работа, ничего не сделаешь", - цитирует Лантратова "РБ Спорт".
Напомним, ранее "Химки" объявили об уходе Сергея Юрана с должности главного тренера клуба. Специалист возглавлял подмосковную команду с февраля этого года. Под его руководством "Химки" спаслись от вылета в предыдущем сезоне, переиграв в стыковых матчах "СКА-Хабаровск". Новым главным тренером "Химок" назначили члена тренерского штаба сборной России Николай Писарев.
В первом матче без Юрана "Химки" на своем поле уступили "Ахмату" (1:3).
Голкипер "Химок" Лантратов: все с пониманием отнеслись к отставке Юрана. Это наша работа, ничего не сделаешь
Вратарь "Химок" Илья Лантратов рассказал, что команда спокойно восприняла уход Сергея Юрана с поста главного тренера.
Фото: РПЛ