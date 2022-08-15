По данным источника, специалист сам предложил свои услуги московскому клубу, однако в клубе пока не определились по поводу его кандидатуры. Сообщается, что "Торпедо" хочет сначала завершить процесс изменения в руководстве команды.
Напомним, ранее сегодня появилась информация, что Илья Геркус станет новым президентом "Торпедо". Сейчас Геркус занимает в клубе должность директора по стратегическому развитию . Ранее специалист был президентом другой московской команды - "Локомотива".
Сейчас президентом "Торпедо" является Денис Маслов. После 5 туров РПЛ команда под руководством Александра Бородюка занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата. В активе "Торпедо" одно набранное очко за ничью с "Крыльями Советов" (1:1).
Источник: Metaratings
Источник: Юран хотел бы возглавить "Торпедо"
Бывший тренер "Химок" Сергей Юран рассчитывает получить работу в "Торпедо".
Фото: ФК "Химки"