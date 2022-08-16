"Думаю, с Уруновым тоже будет расторжение контракта, как с Хендриксом и Педро Рошей. На этой неделе я его приглашаю, будем разговаривать. Сейчас он тренируется с молодёжной командой", — цитирует функционера "Чемпионат".
Ранее "Спартак" объявил о расторжении контракта с полузащитником Йорритом Хендриксом и форвардом Педро Рошей. Бразилец провел предыдущий сезон в "Атлетико Паранаэнсе" на правах аренды, голландский хавбек отправился в аренду в "Фейеноорд»" минувшей зимой.
Гендиректор "Спартака": на этой неделе будем разговаривать с Уруновым о расторжении контракта
Генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков рассказал, что клуб может расторгнуть контракт с полузащитником Остоном Уруновым.
Фото: РПЛ