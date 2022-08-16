Матчи Скрыть

Сделать ставку

Гендиректор "Спартака": на этой неделе будем разговаривать с Уруновым о расторжении контракта

Генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков рассказал, что клуб может расторгнуть контракт с полузащитником Остоном Уруновым.
Фото: РПЛ
"Думаю, с Уруновым тоже будет расторжение контракта, как с Хендриксом и Педро Рошей. На этой неделе я его приглашаю, будем разговаривать. Сейчас он тренируется с молодёжной командой", — цитирует функционера "Чемпионат".

Ранее "Спартак" объявил о расторжении контракта с полузащитником Йорритом Хендриксом и форвардом Педро Рошей. Бразилец провел предыдущий сезон в "Атлетико Паранаэнсе" на правах аренды, голландский хавбек отправился в аренду в "Фейеноорд»" минувшей зимой.


Мележиков Спартак Урунов
   Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится

Последние новости

В "Спартаке" подтвердили, что зарубежные клубы интересуются Николсоном
Семак: все клубы, начиная от "Ливерпуля", теряют очки, но потери "Зенитом" воспринимаются очень остро 1
Голкипер "Торпедо" Ботнарь получил травму крестообразной связки
Семак: не удивлены, что "Спартак" на первом месте. Выше будет тот, кто будет стабильнее
Семак – о конкуренции в РПЛ: нет ничего нового – в прошлом сезоне говорили, что "Зениту" не выиграть 4
"Зенит" проводит открытую тренировку у "Медного всадника" 1
Гендиректор "Спартака": на этой неделе будем разговаривать с Уруновым о расторжении контракта 4
Мележиков – о трансферах "Спартака": сейчас Абаскаль должен изучить кандидатов 1
Алаев – об отставке Юрана из "Химок": это выглядит сомнительно 3
Калешин – о Галицком: говорил нам об инвестициях – думайте, футбол не вечен
Алаев – о Fan ID: наша задача – возвращение активной части фанатов, нужны компромиссы 3
Г. Иванов оценил вероятность появления в "Урале" Дзагоева, Дзюбы и Газинского 1
Эдуард Сперцян рассказал, возможен ли его трансфер в "Зенит" 3
Гендиректор "Сочи" рассказал, обсуждался ли на общем собрании РПЛ вопрос отъезда легионеров
Президент "Урала" – о возможности подписания Газинского: вернусь из Москвы – посмотрим
ЦСКА обратился в ЭСК по двум эпизодам матча с "Зенитом" 41
Стала известна дата проведения жеребьевки группового этапа Кубка России 1
В "Пари НН" отреагировали на слухи о предложении Дзюбе контракта с зарплатой 1,5 млн евро в год 1
"Предстоят тяжелые времена". Алаев – после назначения президентом РПЛ 10
СМИ: "Пари НН" предлагал Дзюбе контракт с окладом 1,5 млн евро в год 3
Официально: Алаев избран новым президентом РПЛ 6
Лунев прокомментировал свое состояние после травмы в матче "Байер" - "Аугсбург"
Тарханов: Турция для Дзюбы - идеальный вариант. Там у него будет одна из самых больших зарплат 1
Президент "Торпедо" Маслов: дайте Алаеву шанс избраться и поработать пять лет 3
Б. Игнатьев: посоветовал бы Дзюбе закончить карьеру 5
"Лечче" объявил об аренде у "Ростова" Норманна до конца сезона 3
"Манчестер Юнайтед" стал кладбищем для футболистов". Невилл раскритиковал клубную политику "МЮ" 3
Хавбек "Ростова" Норманн может перейти в клуб итальянской Серии А 3
Швец: ничья с "Зенитом" показала, что "Ахмат" может бороться и с ним 5
"Каждому футболисту комфортно в таких условиях". Оздоев сравнил футбол в чемпионатах Турции и России
Все новости
-