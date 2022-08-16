"Николсоном интересуются французские клубы и "Галатасарай"? Заинтересованность в его услугах есть. Мы с ним разговаривали. Шамар сказал, что он со "Спартаком". Дальше будем смотреть. Пока предпосылок к тому, что он уйдет, у меня нет", - цитирует Мележикова "РБ Спорт".
Шамар Николсон выступает за "Спартак" с января этого года, когда перебрался из бельгийского "Шарлеруа". По данным Transfermarkt, красно-белые заплатили за ямайца около 8 млн евро. С того момента он сыграл 20 матчей за клуб, в которых забил 8 мячей и отдал 2 результативные передачи.
В нынешнем розыгрыше РПЛ Николсон провел четыре матча, в которых не отмечался результативными действиями. Его контракт со "Спартаком" рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Шамара в 7,5 млн евро.
В "Спартаке" подтвердили, что зарубежные клубы интересуются Николсоном
Генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков отреагировал на информацию о том, что Шамар Николсон может покинуть клуб.
Фото: ФК "Спартак"