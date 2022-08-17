– Мог бы Семак возглавить "Ювентус" в будущем? Почему нет? Я думаю, Сергей смог бы добиться большого успеха в европейском гранде, – передаёт слова итальянца "РБ Спорт".
Фабио Капелло возглавлял сборную России по футболу с 2012 по 2015 год. Итальянский специалист вывел команду на Чемпионат Мира 2014 года, где она не смогла выйти из группы. Сергей Семак возглавляет "Зенит" с мая 2018 года. Под его руководством клуб из Санкт-Петербурга четырежды становился чемпионом России, завоевал Кубок страны и три раза становился обладателем Суперкубка России.
Капелло: Семак смог бы добиться большого успеха в европейском гранде
Бывший тренер сборной России Фабио Капелло высказался о профессиональных возможностях наставника "Зенита" Сергея Семака.
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