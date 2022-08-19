"Болельщики "Адана Демирспор" многого ждут от своей команды. Дзюбу ждет нелегкий чемпионат. Балотелли и Дзюба одновременно — это большой риск. Артем, добро пожаловать в мою страну! Я надеюсь, что это будет успешный этап. Но будет трудно", — цитирует экс-футболиста Eurostavka.ru.
Ранее стало известно, что Дзюба продолжит карьеру в Турции. "Адана Демирспор" объявил о подписании с российским форвардом контракта по схеме 1+1.
Предыдущий сезон стал для Дзюбы последним в качестве игрока "Зенита" - в составе сине-бело-голубых футболист выступал с 2015 года.
Экс-форвард "Зенита" - о Дзюбе в "Адана Демирспор": ему будет трудно в Турции
Экс-нападающий "Зенита" Фатих Текке оценил подписание контракта между форвардом Артемом Дзюбой и турецким "Адана Демирспор".
Фото: ФК "Зенит"