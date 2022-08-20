"Часть реабилитации Мозес пройдет в клинике, где был прооперирован, часть — в Москве. Мы действуем четко согласно всем протоколам, которые предусмотрены при соответствующем повреждении", — цитирует Зеленова Sport24.
Напомним, Виктор Мозес был вынужден досрочно завершить матч с "Уралом". Позднее у нигерийского хавбека диагностировали повреждение ахиллова сухожилия на восстановление от травмы должно уйти порядка полугода. 17 августа стало известно, что футболист перенес операцию.
В "Спартаке" рассказали, как проходит восстановление Мозеса от травмы. Он пропустит около полугода
Руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов поделился подробностями восстановления полузащитника команды Виктора Мозеса после травмы.
Фото: ФК "Спартак"