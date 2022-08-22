По информации источника, сейчас футболист проходит медосмотр в Санкт-Петербурге. Сообщается, что в случае его успешного прохождения он подпишет контракт с петербургским клубом.
Защитник Дамир Шайхтдинов в прошлом сезоне провел 8 матчей в ФНЛ за "Спартак-2", в которых отметился 1 голевой передачей. Также на его счету 17 матчей в М-Лиге за молодежку "Спартака" и 1 результативный пас.
Контракт 18-летнего игрока с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 150 тысяч евро.
Источник: Metaratings
СМИ: "Зенит" близок к приобретению защитника "Спартака"
Фото: ФК "Спартак"