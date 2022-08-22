"Усиление и укрепление нужно. Сейчас, к сожалению, нас очень здорово подвело ФИФА, когда они дали возможность уезжать куда угодно игрокам просто бесплатно, могут быть еще потери… Самое удивительное (я не буду называть фамилию игрока), имея деньги, мы не можем заплатить. Конечно, это свинство по отношению…", - цитирует функционера "Комсомольская правда".
Этим летом состав "Динамо" пополнили парагвайский центральный защитник Роберто Фернандес и опорный полузащитник Эден Карцев, который ранее выступал за "Маккаби Нетанья" из чемпионата Израиля.
После шести туров подопечные Славиши Йокановича занимают четвертое место в таблице Российской Премьер-лиги, набрав 12 очков. 27 августа москвичи на выезде сыграют с "Пари Нижним Новгородом", стартовый свисток прозвучит в 15:00 по столичному времени.
Член совета директоров "Динамо": имея деньги, мы не можем заплатить за трансфер – это свинство
Член совета директоров "Динамо" Сергей Степашин высказался о сложностях работы на трансферном рынке.
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