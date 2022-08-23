Ранее Нобоа сообщил, что получает предложения от других клубов, но руководство "Сочи" его не отпускает. Также эквадорец заявил, что имеет предложение о двухлетнем контракте от ЦСКА.
В сочинском клубе эту информацию опровергли.
"В первый раз слышу эту информацию о ЦСКА прямо сейчас. Это было в самом начале межсезонья, когда действительно были предложения. Сейчас Нобоа - капитан команды и трудится на тренировках и на играх", - сказал Гаранин.
Полузащитник Кристиан Нобоа выступает за "Сочи" с 2019 года. В текущем сезоне 37-летний футболист провел 6 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. В общей сложности Кристиан сыграл в 81 матче за "Сочи", на его счету 30 забитых мячей и 21 голевая передача. Контракт Нобоа с сочинцами рассчитан до июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1 млн евро.
Источник: "СЭ"
Тренер "Сочи" высказался о возможном уходе Нобоа в ЦСКА
Старший тренер "Сочи" Вадим Гаранин прокомментировал возможный переход полузащитника Кристиана Нобоа в ЦСКА.
Фото: РПЛ