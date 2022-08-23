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Карпин: для меня Федун — не знаковая фигура для российского футбола. Ушел и ушел

Главный тренер "Ростова" и сборной России Валерий Карпин отреагировал на уход Леонида Федуна из числа руководителей "Спартака".
Фото: Global Look Press
"Ушел и ушел. Его слова про "сбитого летчика"? ###, вы что, издеваетесь, какая обида может быть у меня? Миллион раз уже все сказано было. Для меня Федун — не знаковая фигура для российского футбола. Федун и Федун. Еще раз: ну, ушел и ушел — дальше то что? Он молодец, что потратил столько лет и денег вместе с "Лукойлом" для "Спартака", - цитирует Карпина "РБ Спорт".

Напомним, накануне, 22 августа "Лукойл" объявил о приобретении полного пакета акций "Спартака" и стадиона "Открытие Арена". Кроме того, компания сообщила, что Леонид Федун официально отходит от управления клубом. Федун был владельцем и президентом клуба с 2004 года, когда выкупил "Спартак" у Андрея Червиченко.

Валерий Карпин работал в "Спартаке" в годы президентства Федуна. Карпин сначала занимал должность генерального директора, а потом и главного тренера московского клуба. Он со скандалом покинул клуб в 2014 году, а Федун назвал его "сбитым летчиком".

После 6 туров РПЛ "Спартак" занимает второе место в РПЛ. В активе команды Гильермо Абаскаля 13 набранных очков. В ближайшем туре красно-белые в гостях сыграют против "Факела". Встреча пройдет в субботу, 27 августа. В последнем туре красно-белые в гостях проиграли "Динамо" (0:1) и уступили "Зениту" единоличное лидерство в чемпионате.


Карпин Федун Спартак
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