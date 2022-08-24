"Если Моро действительно уйдёт, то это будет существенной потерей для "Динамо". То, что "Динамо" распадается во время чемпионата, не предвещает ничего хорошего. Всё же все вопросы по игрокам надо решать до старта сезона, в том числе позаботиться о замене футболиста", - цитирует Кобелева "Матч ТВ".
Напомним, сегодня появилась информация, что "Болонья" согласовала годичную аренду хорватского полузащитника с правом выкупа за 6 млн евро. Сообщалось, что он уже вылетел в Италию, чтобы официально завершить сделку.
Никола Моро выступает за "Динамо" с августа 2020 года. В нынешнем сезоне полузащитник сыграл шесть матчей за бело-голубых, в которых отметился двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 9 млн евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года.
Кобелев - об уходе Моро: "Динамо" распадается во время чемпионата
Экс-тренер "Динамо" Андрей Кобелев прокомментировал возможный уход Николы Моро из клуба.
Фото: ФК "Динамо"