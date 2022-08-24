"Квинси какой-то добродушный внутри коллектива, за команду горой вообще. Чувствуешь уверенно себя с ним и знаешь, что он поможет, всегда добежит и доиграет. Луис Адриано, кстати, тоже быстро вжился, хоть он и знал чуть-чуть русский язык, потому что играл в "Шахтёре". Как и Фернандо. Эти три человека играли определяющую роль в "Спартаке", - заявил Тимофеев в эфире телеканала "Матч Премьер".
"Спартак" завоевал титул чемпионов России в сезоне 2016/2017 – он стал первым за последние 16 лет. Тимофеев в чемпионском сезоне сыграл за столичный коллектив в пяти матчах Российской Премьер-лиги и не отметился результативными действиями. Позднее он на правах аренды играл за "Крылья Советов". В 2021 году полузащитник подписал контракт с "Ахматом". В нынешнем розыгрыше чемпионата страны футболист вышел на поле в восьми матчах и отметился двумя взятиями ворот.
Тимофеев назвал трех игроков, сыгравших ключевую роль в чемпионстве "Спартака"
Полузащитник "Ахмата" и экс-футболист "Спартака" Артем Тимофеев поделился мнением о том, кого можно назвать наиболее важными игроками красно-белых в чемпионский сезон.
Источник: ФК "Спартак"