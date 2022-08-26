- Жду только положительного исхода для "Ростова". Команда неплохо выглядела в последних матчах, хорошо прессингует, играет высоко. Когда нужно, играет по счету. У "Ростова" есть ошибки, как и у всех команд, но ростовчанам по силе победить ЦСКА, - цитирует Гацкана "РБ Спорт".
В матче 7 тура Российской премьер-лиги 28 августа "Ростов" встретится на своем поле с ЦСКА, игра начнется в 19:45 по московскому времени. По итогам 6 тура РПЛ желто-синие занимают пятое место, набрав 12 очков и не потерпев пока в чемпионате ни одного поражения, красно-синие с 13 очками занимают третью строчку. Обе команды могут получить шанс возглавить турнирную таблицу в случае осечки лидирующего с 14 очками "Зенита", который в рамках 7 тура сыграет на выезде с "Уралом".
Гацкан: люди не ходят на "Ростов Арену" только из-за Fan ID. Команда играет хорошо, идет на пятом месте
Гацкан рассказал о своих ожиданиях от матча "Ростов" - ЦСКА
Экс-полузащитник и капитан "Ростова" Александр Гацкан высказал мнение о будущей домашней встрече желто-синих с ЦСКА в рамках 7 тура РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"