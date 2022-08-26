"Согласование контракта с "Челси" на финальной стадии? Да, это так", - цитирует агента "СЭ".
Напомним, вчера в российских СМИ появились слухи, что "Челси" готов активировать опцию выкупа Захаряна, которая составляет 15 млн евро. Позже эту информацию подтвердили и в английских СМИ.
В текущем сезоне на счету Захаряна пять матчей в РПЛ, в которых он забил один гол и отдал две результативные передачи. Контракт полузащитника с "Динамо" рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 15 млн евро. В этому году Арсену исполнилось 19 лет.
Агент Захаряна: согласование контракта с "Челси" на финальной стадии
Агент Павел Андреев, представляющий интересы полузащитника "Динамо" Арсена Захаряна, подтвердил, что переговоры о переходе его клиента в "Челси" находятся в завершающей стадии.
Фото: ФК "Динамо"