– Результаты последних трех игр, мягко говоря, не радуют. У нас сейчас какая-то деградация, мы не прогрессируем – это точно. На предстоящей неделе мы хотим заслушать менеджмент клуба и тренерский штаб, понять, что происходит, почему ушел результат и нет игры. Будет проведена глобальная аналитика, которая позволит принять решение по тренерскому штабу. Потому что упасть на дно можно быстро, а выбираться из него – очень проблематично. Мы видели это по прошедшему сезону. Повторение такого сценария не входит в наши планы, – цитирует Терюшкова "РБ Спорт".
"Химки" закончили прошлый сезон на тринадцатом месте, набрав 32 очка. Они оказались в зоне стыковых игр, где боролись за право остаться в РПЛ со "СКА-Хабаровск". Первый матч в Хабаровске закончился победой представителя ФНЛ со счётом 1:0. В ответном матче "Химки" отыгрались (3:0) и остались в Российской премьер-лиге. После семи сыгранных матчей в новом сезоне подмосковный клуб занимает девятое место, проиграв последние три игры с общим счетом 2:10. "Химки" на старте сезона сменили главного тренера – на замену Сергею Юрану пришёл Николай Писарев. Будущие соперники подмосковной команды по РПЛ – "Оренбург" и "Крылья Советов". Следующий свой матч "Химки" сыграют дома с "Краснодаром" в рамках Кубка России. Игра состоится 31 августа, в 16:30 по московскому времени.
Терюшков – об игре "Химок": упасть на дно можно быстро, а выбираться из него – очень проблематично
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков рассказал, в каком состоянии сейчас находится подмосковная команда.
Фото: ТАСС