Экс-игрок "Ливерпуля" и сборной Англии отказался от работы в "Спартаке"

Бывший игрок сборной Англии отказался от работы в московском "Спартаке".
Фото: Global Look Press
По информации источника, посредники московского "Спартака" контактировали с представителями Стивена Джеррарда по поводу возможного назначения главным тренером красно-белых. Представители специалиста отказались от обсуждения из-за текущей политической ситуации.

Ранее Стивен Джеррард был главным тренером "Ливерпуля U-19", шотландского "Рейнджерса", английской "Астон Виллы" и саудовского "Аль-Иттифака". Под руководством англичанина "Рейнджерс" становился чемпионом Шотландии в 2021 году.

Стивен Джеррард объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста в 2016 году - англичанин выступал за "Ливерпуль" и американский "Лос-Анджелес Гэлакси", также на счету футболиста 114 матчей в составе национальной команды Англии.

Источник: Metaratings.

