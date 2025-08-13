По информации источника, посредники московского "Спартака" контактировали с представителями Стивена Джеррарда по поводу возможного назначения главным тренером красно-белых. Представители специалиста отказались от обсуждения из-за текущей политической ситуации.
Ранее Стивен Джеррард был главным тренером "Ливерпуля U-19", шотландского "Рейнджерса", английской "Астон Виллы" и саудовского "Аль-Иттифака". Под руководством англичанина "Рейнджерс" становился чемпионом Шотландии в 2021 году.
Стивен Джеррард объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста в 2016 году - англичанин выступал за "Ливерпуль" и американский "Лос-Анджелес Гэлакси", также на счету футболиста 114 матчей в составе национальной команды Англии.
Источник: Metaratings.
Экс-игрок "Ливерпуля" и сборной Англии отказался от работы в "Спартаке"
Фото: Global Look Press