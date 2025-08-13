Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Оренбург
16:15
АхматНе начат
Сочи
18:30
Крылья СоветовНе начат
Локомотив
18:30
БалтикаНе начат
Динамо
20:45
КраснодарНе начат

Суперкубок УЕФА

Новости
ПСЖ
22:00
ТоттенхэмНе начат

Кечинов - о будущем Станковича: всё решится в матче с "Зенитом"

Ветеран "Спартака" Валерий Кечинов заявил, что матч пятого тура РПЛ с "Зенитом" будет определяющим для главного тренера красно-белых Деяна Станковича.
Фото: "Чемпионат"
- В вопросе будущего Станковича всё решится в матче с "Зенитом", это будет определяющая игра. Конечно, не хочется об этом говорить, но, если результат будет отрицательным, всё возможно, - сказал Кечинов "Чемпионату".

Вчера, 12 августа, московский "Спартак" уступил в серии пенальти махачкалинскому "Динамо" в матче второго тура группового этапа Кубка России (1:1, 3:4 пен).

На данный момент подопечные Деяна Станковича занимают 11-е место в чемпионате Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 4 очка в 4 сыгранных матчах. В следующем туре "Спартак" примет на своем поле "Зенит". Встреча состоится 16 августа в 18:00.

