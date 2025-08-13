"Хочу пригласить его на ужин, показать Москву. У нас были очень хорошие отношения в Стамбуле, он меня поддерживал, когда я только пришел в команду. Теперь моя очередь", - цитирует Зайнутдинова "Матч ТВ".
Бахтиер Зайнутдинов перешел в московское "Динамо" из турецкого "Бешикташа" в летнее трансферное окно за 3,5 миллиона евро. Ранее футболист выступал за ЦСКА.
Жедсон Фернандеш также раньше выступал за турецкий "Бешикташ" и перешел в московский "Спартак" этим летом за 25 миллионов евро. Ранее португалец был игроком лиссабонского "Спортинга" и лондонского "Тоттенхэма".
Футболист "Динамо" рассказал об общении с полузащитником "Спартака" Жедсоном
Защитник "Динамо" Бахтиер Зайнутдинов рассказал об общении с полузащитником "Спартака" Жедсоном Фернандешом.
Фото: Александр Щербак/ ТАСС