"Будем разбираться и смотреть, что у нас не получается. Будем готовиться к следующему матчу. Чувствуем ли мы то, что главный тренер на волоске от отставки и нам нужно сильно прибавить, чтобы его спасти? Мы и себя должны спасать. Мы же в такой же ситуации находимся. Мы все — одна команда", - цитирует Дмитриева "СЭ".
Вчера, 12 августа, московский "Спартак" на своем поле уступил махачкалинскому "Динамо" во 2 туре группового этапа Кубка России со счетом 1:1 (3:4 - пен.). В 1 туре группового этапа красно-белые одержали выездную победу над "Ростовом" со счетом 2:0.
После 4 сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на 11 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 4 набранными очками. В 5 туре чемпионата страны красно-белые примут на своем поле петербургский "Зенит", который занимает 8 место с 5 баллами в своем активе.
Футболист "Спартака": мы должны себя спасать
Полузащитник "Спартака" Игорь Дмитриев прокомментировал последние результаты красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"