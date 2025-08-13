"То, что он вышел удачно, — бесспорно, в тех двух моментах, которые привели к пенальти и к забитому мячу, сыграл хорошо. Но, опять же, и Педро хорошо ему отдал, что касается его забитого мяча. В моменте с пенальти… здесь он, я думаю, хорошо распорядился мячом, увидел, что центр закрыт, еще один раз убрал, и здесь уже защитник не успел среагировать", — приводит слова Семака пресс-служба "Зенита".
Шилов вышел на замену на 66-й минуте встречи "Зенита" с "Рубином". Он забил гол на 84-й минуте с передачи Педро, тем самым довел счет до 3:0. 17-летний игрок является воспитанником академии сине-бело-голубых. Матч второго тура Пути РПЛ Кубка России стал для него дебютным в составе первой команды "Зенита". Петербуржцы с шестью очками занимают первое место в группе А. Казанский "Рубин" находится на второй строчке, набрав три очка.
Семак прокомментировал дебют Шилова в кубковом матче за "Зенит"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался об игре Вадима Шилова в его дебютном матче Кубка России с "Рубином" (3:0).
Фото: ФК "Зенит"