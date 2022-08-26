– Меня уже давно удивляет эта чехарда в "Химках" – руководство клуба совершает абсолютно непонятные действия. Когда некомпетентные люди принимают решения, ничего хорошего ждать не стоит. Тренер – это не пешка, а основная фигура в деятельности футбольного клуба. Мне лично не ясно, по каким критериям руководство клуба определяет, кто будет работать и сколько. Понятно, что тренера увольняют по неудовлетворительным результатам, но у Юрана был результат – его убрали, у Черевченко был результат – его тоже убрали.
"Химки" начали новый сезон Российской премьер-лиги с ничейного результата с "Зенитом" (1:1), крупной победы над "Пари НН" (3:0), минимального поражения от "Ростова" (0:1) и победы над "Торпедо" (3:1). После этого с поста главного тренера был снят Сергей Юран. На замену ему пришёл Николай Писарев, который в трёх следующих играл уступил "Ахмату" (1:3), "Локомотиву" (0:3) и "Сочи" (1:4). После семи сыгранных матчей подмосковная команда занимает девятую строчку в таблице. Будущие соперники "Химок" по РПЛ – "Оренбург" и "Крылья Советов". Следующий свой матч команда Писарева сыграют дома с "Краснодаром" в рамках Кубка России. Игра состоится 31 августа, в 16:30 по московскому времени.
Колосков: меня удивляет чехарда в "Химках". У Юрана был результат – его убрали, Черевченко – тоже убрали
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о руководстве "Химок" и текущей ситуации в подмосковном клубе.
Фото: Sport24