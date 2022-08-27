СМИ: "Локомотив" и "Динамо" поборются за Норманна, если его переговоры с "Андерлехтом" сорвутся

По данным источника, также на футболиста претендует бельгийский "Андерлехт". Для игрока приоритетным вариантом является продолжение карьеры в Западной Европе.
Отмечается, что, если игроку не удастся согласовать контракт с бельгийским коллективом, он рассмотрит предложения российских клубов. В таком случае "железнодорожникам" и бело-голубым потребуется договариваться о переходе с "Ростовом".
Источник: "СЭ"
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Фото: ФК "Ростов"