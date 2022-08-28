- Что касается жеребьевки Кубка - всё нормально. Я хотел встретиться с "Крыльями", чтобы пораньше сыграть в Самаре. Пять матчей с "Зенитом" за год не перебор? Нормально. С сильными всегда хорошо играть, - цитирует Зиньковского "Чемпионат".
Московский "Спартак" по итогам жеребьевки группового этапа Пути РПЛ Кубка России сыграет в группе С вместе с петербургским "Зенитом", самарскими "Крыльями Советов" и воронежским "Факелом". Таким образом, в текущем сезоне красно-белые встретятся с сине-бело-голубыми не менее 5 раз - в Суперкубке России (0:4), дважды в Российской премьер-лиге и дважды в групповом турнире Кубка.
Зиньковский - о пяти матчах "Спартака" с "Зенитом" за сезон: нормально, с сильными всегда хорошо играть
Атакующий полузащитник "Спартака" Антон Зиньковский прокомментировал состав группы, выпавшей красно-белым по итогам жеребьевки Кубка России.
Фото: ФК "Зенит"