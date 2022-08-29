Юран может вернуться на пост главного тренера "Химок"

Стало известно, кто является основным кандидатом на пост главного тренера "Химок" в случае отставки Николая Писарева.

Фото: ФК "Химки"





По информации источника, основным кандидатом на пост главного тренера подмосковной команды является Сергей Юран. Отметим, что Юран был отправлен в отставку с этой должности 3 недели назад - 10 августа.



После увольнения Юрана химчане потерпели три поражения от "Ахмата", "



В таблице чемпионата России "Химки" занимают 11-е место, имея в своем активе 7 очков.



Источник: Ранее СМИ сообщили, что клуб на этой неделе поменяет генерального директора, сейчас этот пост занимает Дмитрий Ульянов, также вероятна смена главного тренера, сейчас этот пост занимает Николай Писарев.По информации источника, основным кандидатом на пост главного тренера подмосковной команды является Сергей Юран. Отметим, что Юран был отправлен в отставку с этой должности 3 недели назад - 10 августа.После увольнения Юрана химчане потерпели три поражения от "Ахмата", " Локомотива " и "Сочи" с общим счетом 2:10.В таблице чемпионата России "Химки" занимают 11-е место, имея в своем активе 7 очков.Источник: Чемпионат