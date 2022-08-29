По информации источника, сейчас "автозаводцы" ведут переговоры с шестью потенциальными новичками. Велика вероятность, что четверо-пятеро из них подпишут контракт с московским клубом.
Ранее сообщалось, что "Торпедо" могут пополнить француз Дамьен Ле Таллек и португалец Педру Амарал.
"Торпедо" в минувшем туре Российской Премьер-лиги (РПЛ) с разгромным счетом уступило "Краснодару" (1:4). Сейчас столичный клуб занимает в таблице чемпионата России предпоследнее, 15-е место, имея в своем активе 1 очко.
В следующем туре РПЛ "Торпедо" на своем поле примет "Ростов". Эта игра пройдет 5 сентября, стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.
Источник: РБ Спорт
СМИ: "Торпедо" рассчитывает усилиться 4-5 футболистами до закрытия трансферного окна
Московское "Торпедо" планирует серьезно усилиться до конца трансферного окна.
Фото: ФК "Торпедо"