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Агент Глуха: "Маккаби" не отпустил Оскара в "Зенит"

Агент Шахар Гринберг, представляющий интересы полузащитника "Маккаби Тель-Авив" Оскара Глуха, заявил, что израильский клуб не отпустил игрока в "Зенит".
Фото: Getty Images
"Маккаби" не отпустил Оскара", - цитирует агента "РБ Спорт".

Напомним, ранее появлялась информация, что "Зенит" предложил 4 млн евро за игрока молодежной сборной Израиля Оскара Глуха. Отмечалось, что "Маккаби" не устроило предложение, поскольку клуб рассчитывает выручить за него 6 млн евро.

Оскар Глух дебютировал за команду в прошедшем сезоне. С того момента он провел за нее 13 матчей, отметившись тремя забитыми голами. Кроме того, на его счету два матча в составе молодежной сборной Израиля. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость полузащитника в 500 тысяч евро. В этом году ему исполнилось 18 лет.


Маккаби Зенит Российские трансферы
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