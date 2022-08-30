"Захарян — молодой и талантливый футболист, он много раз попадал в различные рейтинги. Интерес к нему со стороны "Челси" и других клубов понятен. Если он окажется в "Челси", будет интересно посмотреть на него. Сможет ли повторить историю Аршавина? Кто знает, вполне возможно, что он сможет повторить его успех", - цитирует Капелло РБК Спорт.
Напомним, ранее стало известно, что полузащитник "Динамо" Арсен Захарян близок к переходу в Английскую Премьер-лигу. Сообщалось, что "Челси" готов активировать опцию выкупа на россиянина, которая составляет 15 млн евро. Однако пока что трансфер задерживается. Трансферное окно в Англии закрывается в ночь с 1 на 2 сентября.
В нынешнем сезоне Арсен Захарян провел 6 матчей за "Динамо" в РПЛ, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 15 млн евро. В мае этого года Захаряну исполнилось 19 лет.
Андрей Аршавин с 2009 по 2013 годы выступал за лондонский "Арсенал". Россиянин провел за "канониров" 145 матчей, в которых забил 31 гол и отдал 46 результативных передач.
Капелло: вполне возможно, что Захарян сможет повторить успех Аршавина в АПЛ. Он талантливый футболист
Экс-тренер сборной России Фабио Капелло поделился ожиданиями от возможного трансфера Арсена Захаряна из "Динамо" в "Челси".
Фото: ФК "Динамо"