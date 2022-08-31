"Они говорят, что ФИФА разрешила сейчас приостанавливать платежи и резервировать на национальных счетах своих федераций, поэтому мы этим правом воспользовались. Но ФИФА предоставил эту опцию, ФИФА не говорил, что только так и не иначе. Мы специально уточняли… К сожалению, здесь даже не было попыток использовать другие возможности, сразу такое категоричное решение", - цитирует функционера "СЭ".
Напомним, Влашич перебрался из ЦСКА в "Вест Хэм" летом 2021 года. В качестве игрока "молотобойцев" хорватский хавбек забил лишь 1 гол в 19-ти играх завершившегося сезона Английской Премьер-лиги. Этим летом футболист на правах аренды перешел в итальянский "Торино", где будет играть с российским полузащитником Алексеем Миранчуком.
ЦСКА сегодня одержал победу над "Торпедо" в первом матче группового этапа Кубка России со счетом 2:0.
В ЦСКА назвали причину, по которой "Вест Хэм" отказывается выплачивать деньги за Влашича
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о ситуации с выплатами "Вест Хэмом" отступных за полузащитника Николу Влашича.
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