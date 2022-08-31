"Я был очень удивлен уходу Федуна из "Спартака", даже немного шокирован. Я знаю, что клуб значил невероятно много для Леонида Арнольдовича.
За все то время, что мне посчастливилось пробыть в клубе, мы хорошо сработались. Каждый новый день Леонид Арнольдович и Зарема Салихова верили в меня, доверяли мне", - цитирует тренера "СЭ".
Напомним, Тедеско возглавлял "Спартак" с октября 2019-го по май 2021 года. Под его руководством столичный коллектив стал серебряным призером Российской Премьер-лиги в сезоне 2020/2021.
Ранее стало известно, что новым владельцем "Спартака" стала компания "Лукойл". До этого клубом с 2004 года владел Федун. Функционер также покинул пост президента москвичей. Также летом из команды ушли советник Федуна Франко Камоцци, спортивный директор Лука Каттани и главный тренер Паоло Ваноли.
Тедеско – об уходе Федуна из "Спартака": я был шокирован
Главный тренер "Лейпцига" и экс-наставник "Спартака" Доменико Тедеско поделился эмоциями от ухода Леонида Федуна из клуба.
Фото: ФК "Спартак"