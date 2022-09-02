"Уже всё подписали, скоро выложим на официальном сайте", - цитирует Иванова "Матч ТВ".
Напомним, ранее сегодня, 2 сентября о расторжении контракта с Уруновым объявил "Спартак", за который полузащитник выступал с 2020 года. С того момента он провел всего 9 матчей за красно-белых, отметившись одним голом. Всего на счету Остона 42 выхода на поле в матчах РПЛ, в которых он не отличался результативными действиями. Вторую часть прошлого сезона игрок провел на правах аренды в "Уфе".
В этом году Урунову исполняется 22 года. Портал Transfermarkt оценивает его текущую рыночную стоимость в 700 тысяч евро.
"Уже все подписали". Григорий Иванов подтвердил переход Урунова в "Урал"
Президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что Остон Урунов станет новичком клуба.
Фото: ФК "Спартак"