Как сообщает источник, Камилов в ближайшее время подпишет с грозненцами трехлетнее соглашение.
Владислав Камилов выступает за "Уфу" с сентября 2020 года. С того момента он провел за уфимцев 59 матчей, в которых забил девять мячей и отдал одну результативную передачу. В нынешнем сезоне на счету полузащитника два забитых гола в восьми матчах Первой лиги.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Камилова в 800 тысяч евро. Контракт Владислава с "Уфой" рассчитан до лета следующего года. На прошлой неделе ему исполнилось 27 лет.
Источник: "Чемпионат"
СМИ: полузащитник "Уфы" Камилов перейдет в "Ахмат"
Полузащитник "Уфы" Владислав Камилов продолжит карьеру в "Ахмате".
Фото: РПЛ