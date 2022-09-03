"Вчера общался с Клаудиньо. Он в хорошем состоянии и готов сыграть со "Спартаком", - приводит слова Гарсии Sport24.
Напомним, Клаудиньо получил повреждение в матче 4-го тура РПЛ против "Ахмата" (0:0). Бразильский полузащитник покинул поле на 60-й минуте встречи. Позже стало известно, что Клаудиньо диагностировали повреждение двуглавой мышцы бедра. Недавно сообщалось, что бразилец вернулся к тренировкам с партнерами в общей группе.
"Зенит" в гостях сыграет со "Спартаком" в рамках 8-го тура РПЛ. Встреча состоится в воскресенье, 4 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.
Представитель Клаудиньо рассказал, готов ли бразилец сыграть со "Спартаком"
Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника "Зенита" Клаудиньо поделился информацией о готовности его клиента к матчу со "Спартаком".
Фото: ФК "Зенит"