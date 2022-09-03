"На какой срок подписан Урунов? Посмотрим. На два сезона точно", - цитирует Иванова Sport24.
Напомним, накануне, 2 сентября "Урал" объявил о подписании контракта с Остоном Уруновым. Ранее полузащитник выступал за "Спартак", контракт с которым клуб также расторгнул в пятницу.
Прошлый сезон Урунов провел на правах аренды в "Уфе", которая вылетела в Первую лигу. В активе полузащитника было 16 матчей в РПЛ, в которых он не отмечался результативными действиями. В этом году Урунову исполняется 22 года. Портал Transfermarkt оценивает его текущую рыночную стоимость в 700 тысяч евро.
Григорий Иванов: Урунов в "Урале" на два сезона точно
Президент "Урала" Григорий Иванов сообщил, что Остон Урунов проведет в команде минимум два ближайших сезона.
Фото: РПЛ