Встреча на "Открытие Банк Арене" завершилась со счетом 2:1. Победа для петербуржцев стала волевой.
"Отомстили за легенд", - цитирует Медведева Sport24.
Напомним, в пятницу, 2 сентября, в матче легенд "Спартак" одержал волевую победу над "Зенитом" (2:1).
"Зенит" набрал 20 очков и единолично возглавляет таблицу РПЛ. На 3 очка подопечные Сергея Семака опережают ЦСКА и "Краснодар". "Спартак", имея в активе 16 очков, располагается на 5-й строчке.
"Отомстили за легенд". Гендиректор "Зенита" - о волевой победе над "Спартаком"
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал победу "Зенита" над "Спартаком" в матче 8-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Фото: ФК "Зенит"